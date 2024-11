Handball: Magdeburg verspielt Sieg in Hannover

Nach den Niederlagen im DHB-Pokal gegen Kiel (28:29), im Topspiel gegen Melsungen (23:31) und in der Champions League bei Zagreb (18:22) setzte es für das Team von Bennet Wiegert, das in Omar Ingi Magnusson (zehn Treffer) den erfolgreichsten Werfer des Spiels hatte, die vierte Niederlage in Folge. Hannover wiederum nutzte den Patzer des Spitzenreiters Melsungen und zieht an der Tabellenspitze gleich. Die MT war tags zuvor mit 31:32 (20:18) beim ThSV Eisenach gestolpert.