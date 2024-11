Handball: Melsungen als Tabellenführer in Länderspielpause

Die MT Melsungen hat vor der Länderspielpause die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Nordhessen bejubelten durch ein 32:27 (18:13) gegen den HC Erlangen den achten Sieg im neunten Spiel und verdrängten die TSV Hannover-Burgdorf, die am Donnerstag durch ein 33:20 gegen den TVB Stuttgart vorgelegt hatte, vom ersten Platz .

David Mandic war am Samstagabend mit sechs Toren der beste Werfer für die Melsunger, die wettbewerbsübergreifend den zehnten Pflichtspielsieg in Folge feierten. „Zwischensprints“ vor und nach der Pause entschieden die Partie zugunsten der Gastgeber.

Für das von Martin Schwalb betreute Erlangen wendeten auch sieben Tore des besten HC-Werfers Antonio Metzner die vierte Niederlage in Folge nicht ab.

Spitzenspiel nach der Länderspielpause

Die Melsunger Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo ist bislang das Überraschungsteam der Saison. In der Bundesliga könnte der deutsche Meister SC Magdeburg (12:2 Punkte) am Sonntag durch einen Erfolg gegen den TBV Lemgo Lippe auf zwei Zähler zur MT (16:2) aufschließen, zudem hat der Champions-League-Starter noch ein Spiel in der Hinterhand.