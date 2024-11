Handball: Spitzenreiter Melsungen verliert spät in Eisenach

Filip Vistorop trifft in der Schlusssekunde für den ThSV zum Sieg.

Die Serie von Tabellenführer MT Melsungen in der Handball-Bundesliga (HBL) ist nach sieben Siegen in Folge gerissen. Beim ThSV Eisenach ließ das Team von Roberto Garcia Parrondo überraschend Punkte liegen und verlor in letzter Sekunde mit 31:32 (20:18). Damit hat die MT nun wie Meister SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf vier Minuspunkte.