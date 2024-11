Füchse lösen Pflichtaufgabe

Die Füchse Berlin haben ihre Pflichtaufgabe gegen den TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga mit etwas Mühe gelöst und sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Der Vizemeister tat sich am 11. Spieltag gegen die abstiegsgefährdeten Schwaben lange schwer, siegte nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit am Ende aber verdient mit 33:29 (15:15). Berlin festigte mit nun 17:5 Punkten Tabellenplatz vier.