HBL: Kiel lässt Wetzlar keine Chance

Der THW Kiel hat seinem makellosen Hauptrundeneinzug in der European League einen Sieg in der Bundesliga folgen lassen. Der Handball-Rekordmeister schlug am 12. Spieltag die HSG Wetzlar trotz Verletzungssorgen ohne große Mühe mit 35:24 (16:10). Das Team von Trainer Filip Jicha hatte für die Partie lediglich vier Rückraumspieler im Aufgebot.