HBL mit Berlin - Kiel & Spielen von Magdeburg und Flensburg heute live im TV, Stream und Ticker

Die Spitzenteams in der Handball-Bundesliga hinken aktuell ihren Erwartungen klar hinterher. Von der Tabellenspitze grüßen aktuell durchaus überraschend die MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf.

Dahinter wirkt nur der amtierende Meister und Pokalsieger SC Magdeburg trotz großer Verletzungsprobleme stabil. Die Magdeburger haben trotz eines schwachen Starts in der Champions League in der HBL bisher nur zwei Minuspunkte auf dem Konto.

Der THW Kiel und die Füchse Berlin haben nach acht Spielen dagegen schon vier Minuspunkte und dürfen sich in den kommenden Wochen keine Ausrutscher mehr erlauben. Im Spitzenspiel des neunten Spieltags treffen beide Teams in Berlin aufeinander (ab 15 Uhr im LIVETICKER) und stehen schon gehörig unter Druck.

Handball-Bundesliga: Top-Duell zwischen Kiel und Berlin im Free-TV

HBL: Magdeburg will dran bleiben

Neben dem Duell zwischen Berlin und Kiel sind am Sonntag auch andere Top-Teams der HBL gefordert. Der SC Magdeburg empfängt am Abend (ab 18 Uhr) den TBV Lemgo zum zweiten Spitzenspiel des Tages. Magdeburg liegt mit zwei Minuspunkten aktuell auf dem dritten Platz, hat aber auch weniger Spiele absolviert als die Teams an der Spitze.