Kastening vor Handball-Topspiel: "Wollen Magdeburg schlagen"

Aufmüpfiger Underdog gegen zuletzt strauchelnden Champion, Erster gegen Dritter: Überraschungsspitzenreiter MT Melsungen will im Topspiel der Handball-Bundesliga auch dem Meister SC Magdeburg das Fürchten lehren. "Das wird ein geiles Spiel", sagte Melsungens Nationalspieler Timo Kastening im SID-Gespräch und gibt vor der Partie die MT-Marschroute aus: "Wenn du da oben bist, gibst du es nicht freiwillig ab, jeder Sportler, der das sagt, lügt. Wir wollen da oben bleiben, wir wollen Magdeburg zu Hause schlagen."

Mit Melsungen und Magdeburg treffen am Samstag (20.30 Uhr/Dyn) die einzigen beiden Teams aufeinander, die in der Liga bislang nur zwei Minuspunkte auf dem Konto haben. Melsungen liegt mit 16:2 Zählern vorn, der SCM lauert mit 14:2 Punkten dahinter. Dennoch dürfte die Gefühlslage vor dem Kracher unterschiedlich sein: Während Melsungen unter der Woche trotz durchwachsener Leistung (32:26 gegen Zweitligist Essen) das Pokal-Viertelfinale erreichte, musste Magdeburg als Titelverteidiger schon im Achtelfinale (28:29 in Kiel) die Segel streichen.