Potsdamer Horror-Lauf geht weiter

Der Aufsteiger unterliegt bei der HSG Wetzlar mit 18:26 - das Warten auf die ersten Punkte in der Bundesliga geht weiter.

Der 1. VfL Potsdam muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Handball-Bundesliga warten. Der Aufsteiger verlor auch das zehnte Saisonspiel - am Montagabend gab es ein 18:26 (10:14) bei der HSG Wetzlar. Mit null Punkten liegt das Team aus Brandenburg am Tabellenende, Wetzlar sprang dank des zweiten Erfolgs nacheinander auf Platz 13.