Fischer führt Hannover an die Spitze

Die TSV Hannover-Burgdorf hat im Titelrennen der Überraschungsteams in der Handball-Bundesliga vorgelegt und die Tabellenführung von der MT Melsungen übernommen. Angeführt vom herausragenden Nationalspieler Justus Fischer (10 Tore) gewann Hannover am Freitagabend gegen die Rhein-Neckar Löwen 35:30 (14:14). Melsungen kann am Samstag bei der HSG Wetzlar nachziehen.