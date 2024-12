Handball: Berlin Melsungens erster Jäger

Vizemeister Füchse Berlin hat sich in der Handball-Bundesliga zum ersten Verfolger von Spitzenreiter MT Melsungen aufgeschwungen.

Durch ein souveränes 33:21 (16:11) gegen den TBV Lemgo-Lippe blieb das Team von Trainer Jaron Siewert im siebten Ligaspiel nacheinander unbesiegt und verdrängte mit nur noch zwei Zählern Punkten auf Melsungen die punktgleiche TSV Hannover-Burgdorf (am Mittwoch 24:28 beim THW Kiel) vom zweiten Rang. Lemgo rutschte durch seine vierte Niederlage in Serie in die untere Tabellenhälfte ab.