HBL: Magdeburg-Spiel verlegt!

Ob die Partie der Magdeburger am 26. Dezember gegen den HC Erlangen planmäßig ausgetragen werden kann, ist nach Angaben des SCM noch offen.

Ob die Partie der Magdeburger am 26. Dezember gegen den HC Erlangen planmäßig ausgetragen werden kann, ist nach Angaben des SCM noch offen.

Unter dem Eindruck des mutmaßlichen Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt am Freitagabend in Magdeburg ist das für Sonntag angesetzte Heimspiel des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg gegen den ThSV Eisenach verlegt worden.

Ob das Heimspiel der Magdeburger am 26. Dezember gegen den HC Erlangen planmäßig ausgetragen werden kann, ist nach Angaben des SCM derzeit noch nicht entschieden: "Wir werden die Entwicklungen in den kommenden Tagen sorgfältig beobachten und alle Entscheidungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der HBL treffen."