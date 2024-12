Trainer-Knall lässt Spieler wüten

In der Mitteilung des Vereins am Freitag hieß es, Kaufmann sei am 9. November an den Verein herangetreten mit der Bitte, den bis zum 30.06.2027 bestehenden Vertrag zwischen ihm und dem ThSV Eisenach zum 30.06.2025 aufzulösen, da der Wechselwille von ihm unwiderruflich sei. „Diese Information kam für alle Beteiligten überraschend“, teilte der Verein weiter mit