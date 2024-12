HBL: Machulla übernimmt die Löwen zur kommenden Saison

Der frühere Flensburger Meistertrainer Maik Machulla kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Wie die Rhein-Neckar Löwen am Montag mitteilten, übernimmt der 47-Jährige am 1. Juli 2025 beim zweimaligen Meister. Machulla unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim derzeitigen Tabellensiebten.

"Mit Maik Machulla haben wir einen genauso erfahrenen wie hungrigen Trainer für uns gewinnen können. Insbesondere in seiner sehr erfolgreichen Zeit in Flensburg hat er bewiesen, dass er weiß, wie man eine Mannschaft in die Lage versetzt, um Titel zu spielen – und diese auch zu gewinnen", sagte Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert: "Was uns genauso wichtig war: Mit seiner in Flensburg praktizierten Spielweise kommt er dem Löwen-Handball, wie wir uns ihn vorstellen, sehr nahe und passt daher ideal in das Stellenprofil."