Handball-Bundesliga: Magdeburg mit klarem Auswärtssieg

Der SC Magdeburg bleibt zum vierten Mal in Serie ohne Niederlage. Der Spitze läuft der Meister aber weiter hinterher.

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat sich in der Bundesliga wieder etwas gefangen. Bei den Rhein-Neckar Löwen setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 36:25 (18:10) durch, blieb zum vierten Mal in Folge in der HBL ohne Niederlage und festigte Rang fünf mit 21:7 Punkten.