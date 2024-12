Magdeburger Auswärtssieg - Abbruch in Lemgo

Der Meister läuft trotz Formverbesserung der Spitze noch hinterher. In Lemgo musste das Duell mit Potsdam abgebrochen werden.

Der Meister läuft trotz Formverbesserung der Spitze noch hinterher. In Lemgo musste das Duell mit Potsdam abgebrochen werden.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat sich in der Bundesliga wieder etwas gefangen. Bei den Rhein-Neckar Löwen setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 36:25 (18:10) durch, blieb im vierten Ligaspiel nacheinander ohne Niederlage und festigte Rang fünf mit 21:7 Punkten.

Im Schatten des Abbruchs der Begegnung zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem punktlosen Schlusslicht 1. VfL Potsdam aufgrund eines medizinischen Notfalls verdrängte TSV Hannover-Burgdorf die Füchse Berlin erst nach langem Rückstand durch ein 31:25 (13:18) gegen den Abstiegskandidaten HC Erlangen wieder vom zweiten Platz. In den unteren Regionen stellte FA Göppingen durch einen 27:24 (12:12)-Erfolg gegen die HSG Wetzlar den Anschluss zum mittleren Tabellendrittel her.

In Magdeburgs erstem Spiel nach der schweren Verletzung von Kreisläufer Oscar Bergendahl am linken Sprunggelenk war Philipp Weber mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer des Titelverteidigers. Aufseiten der Gastgeber kam sein Nationalmannschaftskollege Juri Knorr bei sechs Fehlwürfen nur auf einen Treffer.

Hannover kehrte nach dem verlorenen Nordduell beim Rekordmeister THW Kiel in die Erfolgsspur zurück. Bei den Niedersachsen, die erst Mitte des zweiten Durchgangs erstmals in Führung gingen, ragten Rechtsaußen Marius Steinhauser mit acht Treffern und Nationalspieler Renars Uscins mit sieben Torerfolgen heraus.

Im Lemgo geriet das sportliche Geschehen auf dem Parkett völlig in den Hintergrund. Weil auf der Tribüne ein Fan behandelt werden musste, wurde die Begegnung in der neunten Spielminute beim Stand von 6:3 für Lemgo zunächst unterbrochen. Beide Teams wurden kurz darauf in die Kabine geschickt und entschieden sich später, das Spiel angesichts der Umstände nicht mehr fortzusetzen. Der weitere Umgang mit der Begegnung blieb vorerst unklar.