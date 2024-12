THW Kiel baut Siegesserie vor WM-Pause aus

SID 26.12.2024 • 19:38 Uhr Der THW Kiel feiert seinen zehnten Pflichtspielsieg in Folge und bleibt Tabellenführer Melsungen auf den Fersen. Auch die Rhein-Neckar Löwen fahren einen Sieg ein.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in seinem letzten Spiel vor der WM-Pause seine Siegesserie ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am 17. Bundesliga-Spieltag beim TBV Lemgo knapp mit 23:22 (14:13) und hält nach dem zehnten Pflichtspielerfolg am Stück Kontakt zu Tabellenführer MT Melsungen.

Der Däne Emil Wernsdorf Madsen war Kiels erfolgreichster Werfer mit neun Treffern, im THW-Tor zeigte Nationalkeeper Andreas Wolff starke zwölf Paraden.

Punktgleich vor den Kielern liegen die Füchse Berlin auf Rang zwei. Der Vizemeister siegte in Köln gegen den VfL Gummersbach mit 29:22 (15:12), der dänische Welthandballer Mathias Gidsel überragte aufseiten der Berliner mit neun Toren.

Auch ohne den zum zweiten Mal erkrankt fehlenden DHB-Spielmacher Juri Knorr besiegten die Rhein-Neckar Löwen die HSG Wetzlar klar mit 32:27 (17:11) und sind Siebter.

Melsungen, das sich am Tag vor Heiligabend im unerwarteten Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf durchgesetzt hatte, ist erst am Freitag bei Frisch Auf Göppingen zum letzten Mal vor der rund sechswöchigen WM-Pause gefordert. Die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien beginnt am 14. Januar (bis 2. Februar).