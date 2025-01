Handball-Jungstar wechselt in die Bundesliga: "Eine vielleicht einmalige Chance"

Der 19 Jahre alte Rechtsaußen steigt für den Wechsel nach Mannheim aus seinem erst kürzlich bis 2029 verlängerten Vertrag beim Schweizer Erstligisten HC Kriens-Luzern aus und bindet sich bis 2028 an die Löwen. Dies teilte sein zukünftiger Verein am Mittwoch mit.

Steenaerts auch bei Handball-WM dabei

„Die Chance, in der Bundesliga und damit in der stärksten Liga der Welt zu spielen, diese vielleicht einmalige Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen“, wird Steenaerts in der Mitteilung des Meisters von 2019 zitiert. Steenaerts lief bereits sieben Mal für die A-Nationalmannschaft der Schweiz auf und erzielte dabei 19 Tore. Auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft (14. Januar bis 2. Februar) steht er im Kader der Eidgenossen und trifft damit am 17. Januar auch auf das deutsche Team.