Füchse Berlin holen Welt- und Europameister Ariño

Die Füchse Berlin locken den spanischen Welt- und Europameister Aitor Ariño in die Hauptstadt. Der 32-Jährige kommt zur kommenden Saison aus Barcelona.

Für Ariño bringt der Schritt nach Deutschland in die Handball-Bundesliga eine neue Erfahrung: Der in Wales geborene Profi hat seit seiner Jugend für Barcelona gespielt. In Berlin erhält er einen Vertrag bis 2028.