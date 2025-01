Handball: Meister-Trainer geht

Vestergaard wird den deutschen Champions-League-Teilnehmer damit nach zwei Jahren verlassen. „Aufgrund meiner aktuellen Familiensituation bin ich an die Verantwortlichen des Vereins herangetreten und habe um eine Vertragsauflösung zum kommenden Sommer gebeten, um in meine Heimat nach Dänemark zurückzukehren. Ich freue mich auf die verbleibenden fünf Monate hier“, sagte der 50-Jährige.

Vestergaard hatte sich im Sommer 2023 der HB Ludwigsburg, damals noch SG BBM Bietigheim, angeschlossen und holte in seiner ersten Saison den Meistertitel. Auch in dieser Spielzeit führt das Team die Bundesliga-Tabelle an. Vestergaard hatte zuvor in Dänemark und Rumänien als Trainer gearbeitet.