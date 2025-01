HBL-Busfahrer mit Statement nach Magdeburg-Anschlag

Am 20. Dezember hatte sich auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ein tödlicher Anschlag ereignet. Nun setzen die HBL-Busfahrer ein Statement.

Am 20. Dezember hatte sich auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ein tödlicher Anschlag ereignet. Nun setzen die HBL-Busfahrer ein Statement.

Nach dem Anschlag in Magdeburg setzen die Busfahrer der Handball-Bundesligisten ein Zeichen der Solidarität und gegen Gewalt. Wie die Füchse Berlin mitteilten, haben sich am Mittwoch neun Mannschaftsbusse verschiedener HBL-Klubs in der Stadt getroffen, um den Menschen eine Freude zu bereiten.