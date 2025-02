Erfolgreicher Start nach WM-Pause: Melsungen gewinnt weiter

Spitzenreiter MT Melsungen ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet und hat den siebten Sieg in Serie in der Handball-Bundesliga (HBL) gefeiert. Im ersten Spiel nach der WM-Pause setzte sich die Mannschaft von Trainer Roberto García Parrondo souverän 30:23 (20:12) gegen Frisch auf Göppingen durch. Beste Werfer der Melsunger waren Nationalspieler Timo Kastening und Elvar Örn Jonsson mit jeweils fünf Treffern.

Für Melsungen, das erstmals als Tabellenführer in eine Winterpause gegangen war, war es der 16. Erfolg im 18. Ligaspiel. Mit 32:4 Punkten liegt die MT in der HBL deutlich vor den Füchsen Berlin (26:8 Punkte). Für die Hessen geht es nun am Dienstag (20.45 Uhr) in der European League gegen den Liga-Konkurrenten THW Kiel weiter, am 16. Februar (15 Uhr) wartet dann das Duell in der Liga beim Meister SC Magdeburg.