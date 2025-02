Flensburg siegt erneut gegen Gummersbach

Am Dienstag hatten sich beide Teams in der European League getroffen, auch in der Bundesliga geht Flensburg nun als Gewinner vom Platz.

Die SG Flensburg-Handewitt hat auch das schnelle Wiedersehen mit dem VfL Gummersbach für sich entschieden und bleibt in der Handball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Am Samstag fuhren die Norddeutschen ein 35:30 (16:14) ein, erst am vergangenen Dienstag hatten sie auch das Duell in der European League in Gummersbach für sich entschieden (36:31).