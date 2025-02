Handball: Uscins klärt seine Zukunft

"Die aktuelle Entwicklung zeigt, was in Hannover möglich ist – volle Halle, zielstrebige und hungrige Mannschaft, wachsende Infrastruktur", wird Uscins, der bei den Olympischen Spielen in Paris ins Allstar-Team gewählt worden war, in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns weiterhin konstant im oberen Tabellendrittel festigen und die europäischen Plätze angreifen."