Handball: Uscins führt Hannover zum Pflichtsieg

Die TSV müht sich beim tapfer kämpfenden Abstiegskandidaten Stuttgart lange. Auch dank Renars Uscins gelingt am Ende dennoch ein klarer Erfolg.

Die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen haben den 19. Spieltag der Handball-Bundesliga mit Pflichtsiegen gegen zwei Abstiegskandidaten eröffnet. Hannover tat sich beim TVB Stuttgart zwar lange schwer, siegte am Ende jedoch klar mit 35:27 (18:13). Herausragend spielte Renars Uscins: Der Nationalspieler erzielte 14 Tore.

Die Löwen schlugen Aufsteiger SG BBM Bietigheim 36:30 (20:13). Zumindest für eine Nacht rücken beide Teams je einen Platz in der Tabelle auf. Hannover zieht an den Füchsen Berlin vorbei auf Champions-League-Platz zwei. Die Löwen sind nun auf Rang sechs, dem letzten von vier Startplätzen für die European League. Die Konkurrenten können am Wochenende zurückschlagen.