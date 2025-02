HBL: Berlin gewinnt gegen Flensburg

Vor allem die 15 Paraden von Torhüter Dejan Milosavljev rauben den Flensburgern in Berlin den Nerv.

Vor allem die 15 Paraden von Torhüter Dejan Milosavljev rauben den Flensburgern in Berlin den Nerv.

Vizemeister Füchse Berlin hat nach der Pleite in der Champions League gegen Spitzenteam Wisla Plock eine starke Reaktion in der Handball-Bundesliga gezeigt. Das Team um Nationalspieler Nils Lichtlein, dessen Vertragsverlängerung bis 2028 kurz vor Anwurf bekannt gegeben wurde, feierte am Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt einen überzeugenden 36:31 (19:16)-Heimsieg und festigte Rang drei.