HBL: Simic wechselt im Sommer von Potsdam nach Wetzlar

Vizeweltmeister Josip Simic wechselt im Sommer innerhalb der Handball-Bundesliga (HBL) vom 1. VfL Potsdam zur HSG Wetzlar. Der 24-Jährige hat den Medizincheck in Wetzlar bereits bestanden und einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Dies teilten die Mittelhessen am Donnerstag mit.

„Er ist ein sehr talentierter, gut ausgebildeter Kreisläufer, der noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist“, sagte Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter der HSG Wetzlar. Außerdem gab die HSG bekannt, dass Vladimir Vranjes und Rasmus Meyer den Verein im Sommer verlassen werden.

Simic hatte im Januar für Kroatien debütiert und scheiterte mit seinem Land bei der WM erst im Finale an Dänemark. Für Potsdam ist der in Berlin geborene Deutsch-Kroate derzeit erfolgreicher Torschütze (53 Tore) in der HBL.