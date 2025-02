HBL: U21-Weltmeister Sauter bleibt bis 2029 in Hamburg

In der laufenden Saison hat Sauter noch kein Spiel verpasst.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat eine Weiche für die Zukunft gestellt und langfristig mit U21-Weltmeister Moritz Sauter verlängert. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 22-Jährige für drei weitere Jahre bis 2029. Im Sommer 2024 war der Spielmacher aus Berlin an die Elbe gewechselt und hat sich seitdem als wichtige Stütze etabliert.

"Ich sehe meine Zukunft hier - sowohl in der Stadt als auch im Verein", wurde Sauter zitiert: "Nächste Saison verlässt uns mit Leif Tissier ein wichtiger Spieler. Da geht es dann für mich darum, die Lücke bestmöglich zu füllen und mehr Verantwortung zu übernehmen." In seiner Debüt-Saison im Hamburger Trikot stand Sauter bislang in allen 17 Ligaspielen auf der Platte und erzielte dabei 55 Tore.