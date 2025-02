Unterarmbruch: Pytlick fehlt Flensburg längerfristig

Schmerzhafter Ausfall für die SG Flensburg-Handewitt: Weltmeister Simon Pytlick (24) wird dem Handball-Bundesligisten längerfristig fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der dänische Rückraumspieler brach sich im Rückspiel in der European League bei Fenix Toulouse (35:35) den rechten Unterarm. Pytlick muss operiert werden, eine genaue Ausfalldauer ist noch nicht bekannt.

"Dass wir in unserer aktuellen Situation auf Simon verzichten müssen, trifft uns natürlich hart", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. "Auch wenn der Ausfall für uns und die Mannschaft natürlich einen herben Rückschlag darstellt, müssen wir jetzt alle zusammenrücken und die Lücke gemeinschaftlich schließen."

Die Norddeutschen hatten durch das Unentschieden in Frankreich den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der European League verpasst. In der Bundesliga trifft der Tabellenfünfte am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) auf Tabellenführer MT Melsungen.