Weitere Verletzungen: Magdeburg ohne Fünf in Schlüsselspiel

Schlüsselspiel in der Champions League - doch die Personaldecke beim SC Magdeburg wird immer dünner: Mit Christian O’Sullivan und Albin Lagergren muss der deutsche Meister die Ausfälle weiterer Stammkräfte verkraften. Beide werden im Königsklassen-Auswärtsspiel bei Vive Kielce am Mittwoch (20.45 Uhr) nicht zum Einsatz kommen.

„Die Verletzungsserie reißt nicht ab und hat sich nach der WM nochmals erheblich verschärft. Mit Blick auf die nun entscheidenden Wochen in Liga und Champions League ist das Fehlen von aktuell fünf Spielern natürlich eine erhebliche Hypothek, um in den beiden Wettbewerben weiter im Rennen zu bleiben“, sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

Wie Magdeburg am Dienstag bekannt gab, musste sich O’Sullivan wegen einer bei der WM erlittenen Verletzung einer Operation am linken Knie unterziehen. Der Klub rechnet mit einer Ausfallzeit „von mindestens vier Wochen“. Lagergren zog sich im Training am Montag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Neben den Langzeitverletzten Oscar Bergendahl, Manuel Zehnder und Omar Ingi Magnusson sind es für Magdeburg die Ausfälle Nummer vier und fünf.