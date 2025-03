Klatsche Melsungen geht unter - und ist die Spitze los

Durch seine höchste Saisonpleite hat der bisherige Spitzenreiter MT Melsungen in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung an die TSV Hannover-Burgdorf verloren.

Die Niedersachsen eroberten den Platz an der Sonne bei den Rhein-Neckar Löwen durch ihren sechsten Sieg in den vergangenen sieben Begegnungen ohne Niederlage mit einem glücklichen 36:35 (21:16).

Neun Tore von Enderleit reichen nicht

Melsungen konnte an der Alster zunächst noch mithalten und lag im ersten Abschnitt zwischenzeitlich sogar mit bis zu drei Toren in Führung. Doch noch vor der Pause leiteten die Hausherren die Wende ein. Nach dem Seitenwechsel überrannte der HSV die Mannschaft von MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo oft und schraubte das Ergebnis in eine für die Hessen demütigende Höhe.