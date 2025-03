Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Saison in der Handball-Bundesliga biegt langsam in die entscheidende Phase ein. Im Derby zwischen Flensburg und Kiel geht es um wichtige Punkte.

Selten war der Kampf um die deutsche Meisterschaft in der HBL so spannend wie in dieser Saison.

Hier können Sie SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

Dazu gehören auch die beiden Nordklubs Flensburg-Handewitt und der THW Kiel. Beide treffen am Samstag in der „Hölle Nord“ (ab 18 Uhr im LIVETICKER) im direkten Duell aufeinander.

Kiels Patrick Wiencek: „Wenn wir aus Flensburg zwei Punkte mitnehmen...“

Von der Papierform her gehen die Kieler also als Favorit in die Partie. Nach der 33:37-Niederlage in der Hinrunde gegen den Rivalen im vergangenen November leistete sich der THW mit der Pleite bei der HSG Wetzlar (25:27) nur noch eine Niederlage in zwölf Bundesliga-Partien.