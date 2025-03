Handball: Göppingen verlängert mit Urgestein Schiller

Der dienstälteste Spieler in Göppingen hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert.

Handball-Bundesligist FA Göppingen wird auch die neue Saison mit seinem langjährigen Top-Torschützen Marcel Schiller bestreiten. Wie der Verein am Montag bekanntgab, hat der Linksaußen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert.

Der 33-Jährige spielt bereits seit 2013 in Göppingen, als dienstältester Spieler geht er im Sommer in seine 13. Bundesliga-Saison für den Klub.

Der 39-malige deutsche Nationalspieler feierte mit Göppingen zwei Europapokalsiege, in seiner langen Bundesliga-Karriere warf er weit über 2200 Treffer, darunter etwa 1100 Siebenmeter. „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern“, so Schiller: „Mir liegt der Verein am Herzen.“