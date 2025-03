HBL: Flensburg patzt in Göppingen

Die Norddeutschen retten erst in der Schlussphase zumindest einen Zähler.

Gegen die abstiegsgefährdeten Göppinger liefen die Flensburger nahezu in der gesamten ersten Hälfte einem Rückstand hinterher. Auch nach der Pause kam das Team von Ales Pajovic nicht an seine Leistungsgrenze heran und rettete schließlich erst in den Schlusssekunden einen Zähler. Flensburg bleibt mit nun 13 Minuspunkten damit vorerst Fünfter, Göppingen steht auf Rang 14.