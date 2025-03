Angeführt von Torwart Möller: Flensburg gewinnt hitziges Nordderby gegen Kiel

Die SG gewinnt das vierte Duell mit dem Erzrivalen in Serie dank einer starken Torwartleistung und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.

Die SG gewinnt das vierte Duell mit dem Erzrivalen in Serie dank einer starken Torwartleistung und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.

Möller überrage mit 16 Paraden, Lukas Jörgensen führte die SG beim vierten Derbysieg in Folge vor 6300 Zuschauern mit zehn Toren in der Offensive an. Der Rückstand auf den Tabellenführer Füchse Berlin beträgt vier Zähler, die beiden Champions-League-Ränge sind für das Team von Ales Pajovic wieder in Reichweite.