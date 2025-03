"Sabotage am Handball": Gislason für dringende Regeländerung

Bundestrainer Alfred Gislason fordert die Abschaffung des Spiels Sieben-gegen-Sechs im Handball. Er sei der Meinung, sagte der Isländer im Interview der Handballwoche, dass diese Variante „den vermeintlich kleineren Nationen deutlich mehr hilft als den großen Handball-Nationen. Ich war nie ein Freund von diesem Spiel Sieben-gegen-Sechs. Ich finde, das ist Sabotage am Handball.“

Auch Kretzschmar will Regel loswerden

Ähnlich hatte sich zuvor schon der frühere Nationalspieler Stefan Kretzschmar geäußert. „Was mir aber fürchterlich auf den Sack geht, was ich jetzt auch nicht mehr sehen kann und was jetzt auch mein Appell an den Welthandball ist: Schafft das Sieben-gegen-Sechs ab“, sagte der Sportvorstand von Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin bei Dyn.