Signal der Stärke: Füchse nehmen "Mega-Hürde" im Titelrennen

Nach dem Signal der Stärke an die Konkurrenz sprudelte die ganze Euphorie aus Fabian Wiede heraus. "Was wir in den letzten Wochen an Emotion auf das Spielfeld bringen, ist herausragend", schwärmte der Rückraumspieler der Füchse Berlin nach dem Ausrufezeichen im Topspiel der Handball-Bundesliga beim Meister SC Magdeburg (33:30): "Ich bin happy, dass wir so ein geiles Handballspiel gewinnen konnten."