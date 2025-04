Infektion und Operation! Hiobsbotschaft für DHB-Star

Handball-Nationalspieler Julian Köster muss im Saisonendspurt nach einer Knieoperation eine Zwangspause einlegen. Wie sein Verein VfL Gummersbach mitteilte, ist der 25-Jährige bereits am vergangenen Samstag „aufgrund einer akuten Infektion notfallmäßig“ im Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln operiert worden.

Die Ausfallzeit werde voraussichtlich „mehrere Wochen“ betragen. Damit ist auch die Teilnahme des Rückraumspielers an den Länderspielen in der EM-Qualifikation in der Schweiz (7. Mai) und gegen die Türkei (11. Mai) gefährdet.