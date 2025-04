Flensburg holt PSG-Routinier

Tönnesen ein alter Bekannter in der Bundesliga

„Ich habe in meiner aktiven Karriere gegen Kent gespielt, er ist ein kompletter Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eingesetzt werden kann“, sagte Trainer Ales Pajović: „Er kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Wetzlar und bei den Füchsen Berlin. Seine internationale Erfahrung aus den letzten sieben Jahren Champions League und dem Nationalteam wird uns in der kommenden Spielzeit weiterhelfen.“