Top-Torjäger der Bundesliga wechselt

Der 21-Jährige wird die kommende Saison noch im Trikot seinen aktuellen Teams ThSV Eisenach absolvieren und dann zum Nordklub wechseln. Dies teilten die beiden Bundesligisten am Freitag mit. Bei der SG erhält das begehrte Talent einen Vertrag bis 2029.

Marko Grgic: Flensburg nutzt Ausstiegsklausel

„Marko ist ein junger Spieler, der trotz seines Alters bereits viele Facetten mitbringt, sich immer weiter entwickeln will und sowohl vorne als auch hinten flexibel eingesetzt werden kann“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. Flensburgs Trainer Ales Pajovic bezeichnete den Rückraumspieler als „eines der größten Talente in der Handballwelt“.

In Eisenach hatte Grgic, aktuell bester Torschütze in der Handball-Bundesliga (HBL), einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. In diesem ist jedoch für den Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel verankert, sodass er gegen eine festgelegte Ablösesumme wechseln kann. Flensburg nutzte diese.