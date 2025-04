Handball: Auch Hannover patzt im Titelkampf

Schon am Samstag hatten die Füchse Berlin überraschend Punkte liegen gelassen, bleiben aber an der Spitze, weil Hannover verliert.

Stolpergefahr im Titelrennen: Auch die TSV Hannover-Burgdorf hat am Sonntag wertvolle Punkte liegen gelassen und damit den Sprung an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen unterlagen Frisch Auf Göppingen überraschend deutlich mit 30:36 (15:18), am Samstag hatten bereits die Füchse Berlin mit einem Remis beim Vorletzten HC Erlangen gepatzt.

Vor 9900 Zuschauern tat sich Hannover in eigener Halle von Beginn an schwer, geriet kurz vor der Pause erstmals deutlicher in Rückstand. Marius Steinhauser überragte zwar mit 16 Treffern, sein Team bekam die sehr ausgeglichenen Göppinger Offensive aber nie in den Griff.