Wechsel-Hammer mit Vorlauf: DHB-Star wechselt zum Rekordmeister

In Gummersbach reifte Julian Köster zum Nationalspieler, demnächst wechselt er zum deutschen Rekordmeister nach Kiel. Köster unterschrieb langfristig.

Köster reifte in Gummersbach zum Führungsspieler und wurde dort 2022 zum Kapitän, mit der Nationalmannschaft gewann er 2024 Olympia-Silber.

„Der THW ist nicht nur Rekordmeister, sondern auch einer der größten und traditionsreichsten Vereine der Handballwelt. Es ist für mich eine große Ehre, künftig für diesen Klub auflaufen zu dürfen“, sagte Köster: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Kiel und darauf, als Teil dieser Mannschaft zu wachsen.“

Jicha freut sich auf Köster

THW-Trainer Filip Jicha freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit. „Er ist defensiv wie offensiv einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste deutsche Rückraumspieler. Mit seiner Übersicht und seinem kühlen Kopf ist er im Verein und in der Nationalmannschaft mit gerade einmal 25 Jahren eine spielbestimmende Größe, und seine Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen“, so Jicha.

VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler würdigte Köster. Der gebürtige Bielefelder, der 2021 zu Zweitligazeiten nach Gummersbach gewechselt war, stehe „sinnbildlich für den Aufschwung, den der Verein in den letzten Jahren genommen hat. Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn sehr gerne in Gummersbach gehalten hätten, respektieren aber natürlich seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft in Kiel alles Gute.“