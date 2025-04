Handball: Magdeburg gewinnt in Wetzlar

SID 27.04.2025 • 19:04 Uhr Zwischen den beiden Viertelfinals in der Champions League sammelt der SCM wichtige Punkte im Titelkampf der Bundesliga.

Der SC Magdeburg hat zwischen den beiden wichtigen Viertelfinals in der Handball-Champions-League den Bundesliga-Ausflug zur HSG Wetzlar erfolgreich gemeistert. Der deutsche Meister gewann am Sonntag in Hessen 32:29 (17:12), vermied im Titelrennen einen Ausrutscher und konnte sich schnell wieder auf die große Aufgabe in der europäischen Königsklasse konzentrieren.

Dort geht es nach dem 26:26 im Hinspiel gegen KC Veszprém schon am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) in Ungarn um den Einzug ins Final Four von Köln (14./15. Juni).

Auch ohne seinen besten Torschützen Matthias Musche, der sich am vergangenen Mittwoch gegen Veszprém die Achillessehne gerissen hatte und langfristig ausfällt, ließ Magdeburg in Wetzlar nichts anbrennen, den klaren Pausenvorsprung gab der SCM nicht mehr her. Omar Ingi Magnusson war mit zehn Toren der beste Werfer der Partie.