HBL: Dickes Ausrufezeichen im Meisterkampf

Die Füchse Berlin haben mit einem Statement-Sieg beim THW Kiel ihre Meisterschaftsambitionen in der Handball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert.

Die Hauptstädter setzten sich beim Rekordmeister nach großem Kampf mit 36:34 (18:14) durch und zogen an der Tabellenspitze vorerst auf zwei Punkte davon - die MT Melsungen kann am Samstag mit einem Heimsieg gegen den VfL Gummersbach aber wieder gleichziehen. Der Pokalsieger aus Kiel muss sich derweil aus dem Titelrennen verabschieden, der Rückstand auf die Füchse beträgt nun sechs Punkte.

„Es ist immer etwas Besonderes, hier zu gewinnen. In allererster Linie sind es extrem wichtige Punkte“, sagte Berlins Trainer Jaron Siewert bei Dyn : „Wir sind super happy.“

Kreisläufer Mijajlo Marsenic mit zehn Treffern und Welthandballer Mathias Gidsel (6) führten das Team von Siewert zum Auswärtssieg, der beim Pokal-Erfolg in Köln am vergangenen Wochenende noch überragende THW-Keeper Andreas Wolff kam mit nur vier Paraden nicht an sein gewohntes Leistungsniveau heran.