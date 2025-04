HBL: HSV erhält Linzenz erneut nur unter Vorbehalt

Für den HSV komme die Situation „nicht unerwartet“, ließ der Klub in einem Statement wissen, der Verein arbeite „bereits an einer Lösung“. „Es geht in diesem Jahr um eine wesentlich kleinere Summe als in der letzten Saison und wir sind heute in einer anderen Lage als letztes Jahr“, sagte Geschäftsführer Christian Hüneburg.