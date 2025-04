Vor European League: Flensburg siegt in Leipzig

Zuletzt war die SG in der Liga gestrauchelt - am Dienstag ist das Team auf der internationalen Bühne gefordert.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich kurz vor ihrer internationalen Bewährungsprobe mit einem Erfolg in der Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach zwei Spielen ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic mit 33:31 (18:16) beim SC DHfK Leipzig durch und kann nun mit Rückenwind in das Viertelfinale der European League starten.

Dort wartet am Dienstag (18.45 Uhr) im Hinspiel GOG Svendborg aus Dänemark auf die SG, die auf nationaler Ebene zuletzt eine Niederlage beim TBV Lemgo Lippe (29:34) sowie ein Unentschieden (39:39) beim ThSV Eisenach hatte hinnehmen müssen. Am Sieg in Leipzig hatte am Donnerstagabend Rückraumspieler Lasse Möller mit 13 Toren als bester Werfer großen Anteil.