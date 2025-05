Ex-Bundestrainer Groener verlängert bei BVB-Handballerinnen

Der Niederländer wird im Sommer in seine vierte Saison als Dortmund-Trainer gehen. Der Abstand zur Spitze werde geringer.

Der frühere Bundestrainer Henk Groener hat seinen Vertrag bei den BVB-Handballerinnen in Dortmund um ein Jahr bis 2026 verlängert. Der 64 Jahre alte Niederländer hatte den Bundesligisten im November 2022 übernommen, er geht im Sommer in seine vierte Saison mit Schwarzgelb. Zuvor hatte Groener von 2018 bis 2022 die deutsche Nationalmannschaft betreut.

„Wir bauen hier etwas auf und kommen Schritt für Schritt näher an die Spitze heran. Wir haben die Hauptrunde auf Platz zwei beendet, sind damit ein Stück näher an Ludwigsburg herangekommen“, so Groener. Zusammen mit der HSG Blomberg-Lippe und dem Thüringer HC baue man „Druck auf. Die Spitze rückt näher zusammen – und wir sind ein Teil davon.“