Frauen-Handball: Ludwigsburg sichert sich Meisterschaft

Die HB Ludwigsburg hat sich im ersten Jahr unter neuem Namen die deutsche Meisterschaft gesichert. Im zweiten Spiel der Finalserie gewann der Titelverteidiger, der in den vergangenen drei Spielzeiten als SG BBM Bietigheim bereits den Liga-Titel geholt hatte, am Samstagabend bei der HSG Blomberg-Lippe 26:22 (12:9) und entschied die Best-of-three-Serie damit 2:0 für sich.

Jenny Carlson war mit fünf Treffern die erfolgreichste Werferin für die Mannschaft des scheidenden Trainers Jakob Vestergaard. Nach der Pause zündete das Team um die Nationalspielerinnen Xenia Smits und Antje Döll vor 1300 Zuschauern in der Sporthalle an der Ulmenallee den Turbo und setzte sich entscheidend ab. Bereits das erste Spiel hatte Ludwigsburg mit 36:29 souverän für sich entschieden und damit den Grundstein für den erneuten Triumph gelegt.

Ludwigsburg dominiert weiter

Ludwigsburg hat in den vergangenen Jahren den Frauenhandball national dominiert. In dieser Spielzeit sicherte sich das Team auch den DHB-Pokal - ebenfalls mit einem Erfolg über Blomberg. In der Champions League war für den Vorjahresfinalisten im Viertelfinale Endstation.