Füchse vor historischer Meisterschaft: "Wäre ein Lebenstraum"

„Wäre total vermessen, in Euphorie auszubrechen“

Doch der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte ist nach dem Ausrufezeichen gegen den zuvor punktgleichen Konkurrenten zum Greifen nah. Angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel, der mit 15 Treffern glänzte, überrollten die Berliner vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle Melsungen am Donnerstagabend regelrecht. Im Saisonendspurt hat der Hauptstadtklub an der Tabellenspitze (52:10 Punkte) vor dem Titelverteidiger SC Magdeburg (51:11) und der MT (50:12) alles in der eigenen Hand.