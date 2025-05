Handball-Bundesliga: Füchse bleiben auf Titelkurs

Die Füchse Berlin festigen die Tabellenführung. Am nächsten Spieltag kommt es zum Showdown gegen die MT Melsungen.

Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga setzte sich am Montag klar mit 43:28 (21:11) bei Frisch Auf Göppingen durch und erarbeitete sich damit zumindest vorübergehend einen Vorsprung von zwei Zählern auf Melsungen.

Mit einem Sieg gegen die HSG Wetzlar können die Nordhessen am Abend aber wieder nach Punkten gleichziehen. Am kommenden Spieltag (29. Mai) trifft das Spitzenduo in Berlin im Kampf um die Meisterschaft aufeinander.