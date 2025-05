Handball: HSVH verpflichtet Dänen Norlyk

Der 25-Jährige wechselt von KIF Kolding in die Bundesliga.

„Seit ich klein bin, war es mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Die großen Arenen, das Niveau – und jetzt bin ich selbst bald in der stärksten Liga der Welt. Das fühlt sich richtig an“, sagte Norlyk, während sicher Sportdirektor Johannes Bitter auf den Neuzugang freut: „Wir hatten Oliver schon länger auf dem Schirm. Jetzt hat sich durch die Situation in Dänemark die Gelegenheit ergeben, Kontakt aufzunehmen. Die Gespräche liefen dann sehr schnell und unkompliziert.“